50% Rabatt in hunderten Top-Hotels in der Schweiz und im angrenzenden Ausland.

Hotels in allen Sternenkategorien und Tourismusdestinationen.

Die Kosten der Hotelcard sind nach der ersten Übernachtung wieder eingespielt.

Bestpreis-Garantie in sämtlichen Hotels.

Um ein Doppelzimmer zu buchen, genügt eine Hotelcard.

Beliebig oft einsetzbar.

Kein Konsumationszwang.

Keine Mindestaufenthaltszeit.

Hotelcard für 1 Jahr CHF 79.00 statt CHF 99.00

Hotelcard für 2 Jahre CHF 133.00 statt CHF 198.00

Hotelcard für 3 Jahre CHF 187.00 statt CHF 297.00

Mit der Hotelcard übernachtest du in mehr als 650 Hotels in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Italien beliebig oft zum ½ Preis.Ob im Berghotel für Sportbegeisterte, in der Wellness-Oase für Erholungssuchende oder im Stadthotel für Entdeckerfreudige: Dank der Vielfalt an Hotelangeboten sind dir bei deinem nächsten Ausflug keine Grenzen gesetzt.Die Hotels werden individuell und sorgfältig selektiert, bevor sie der Plattform hinzugefügt werden. Als Hotelcard-Mitglied erhältst du Zugang zu diesem Netzwerk an auserlesenen Übernachtungsmöglichkeiten und kannst die angebotenen Suiten, Familien-, Doppel- und Einzelzimmer beliebig oft mit 50% Rabatt buchen.Die Karte gilt jeweils pro Zimmer für zwei Personen. Partner, Familienmitglieder oder Freunde profitieren also gleich mit - auch ohne eigene Hotelcard.«Als Eidgenössischer Spitzenschwinger ist es selbstverständlich, dass ich die Schweiz und ihre wunderschönen Regionen liebe. Um diese so oft wie möglich entdecken zu können, nutze ich das vielfältige Angebot der Hotelcard. So kann ich in zahlreichen Hotels in den schönsten Regionen der Schweiz zum ½ Preis übernachten und unterstütze gleichzeitig den Schweizer Tourismus: Fabelhaft.»Stefan Burkhalter, Eidgenössischer Spitzenschwinger.Hotelcard hat tausende zufriedene Kunden. Weitere Kundenmeinungen finden Sie unter www.hotelcard.ch/kundenmeinungen Bestellen Sie Ihre persönliche Hotelcard jetzt unter www.hotelcard.ch/hotelch zum exklusiven Sonderpreis:Bei telefonischer Bestellung bitte den Rabattcode «hotelch» angeben.(+41 (0)0800 083 083)

(cam/pd)